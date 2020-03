Fietser in levensgevaar na ongeval in Denderhoutem

Haaltert - In het Oost-Vlaamse Denderhoutem (Haaltert) is maandagavond een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval waarbij ook een auto betrokken was. Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde in de straat Vondelen. De fietser raakte levensgevaarlijk gewond bij het ongeval, maar hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De plaats van het ongeval werd afgesloten voor alle verkeer.

Het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.