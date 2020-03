En de beurs, zij zakte voort: alweer bloedrode dag op wereldwijde aandelenmarkten

Wie gedacht had dat de bazooka die de Amerikaanse centrale bank zondagavond onze tijd had bovengehaald, de beurzen zou kunnen kalmeren, was er maandag aan voor de moeite. Op een bepaald moment liepen de verliezen op tot 10 procent en meer. Na de middag verbeterde de stemming ietwat, maar bij de slotbel stond Brussel toch nog 7,2 procent in de min.