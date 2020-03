Koning Felipe VI pakt papa zijn pensioen af na schandalen: zo gewoon mogelijk doen om Spaanse monarchie te redden

Koning Felipe VI (52) van Spanje is niet wat men kan noemen een traditionele vorst. Zondagavond maakte hij bekend dat hij afziet van een deel van de erfenis die zijn vader voor hem had klaarliggen. In een ruk trok hij ook de dotatie van Juan Carlos (82) in. Papa Juan is immers weer maar eens de spil in een financieel schandaal. Een opvallende zet van een koning die vooral probeert zo gewoon mogelijk te doen, om het Spaanse koningshuis te redden.