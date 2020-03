“In het licht van de zwaarste gezondheidscrisis in meer dan een eeuw, zullen beleidsmakers over de hele wereld alles uit de kast moeten halen om te vermijden dat een onvermijdbare recessie in een depressie uitmondt. En dat een correctie op de beurzen in een meltdown overgaat.” Dat schrijft Joachim Fels, de hoofdeconoom van de Amerikaanse fondsenreus Pimco. Vier specialisten leggen uit hoe we dat absolute doemscenario kunnen vermijden “nu het nog kan”.