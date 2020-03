Wat zijn de gevolgen voor Rode Duivels als EK naar 2021 wordt verplaatst? ‘Ervaren’ slaat om in ‘te oud’

Eerst werd het vierlandentoernooi in Qatar eind maart geschrapt, nu komt ook het EK 2020 serieus op de helling te staan. Het lijkt er sterk op dat het EK pas in de zomer van 2021 zal gespeeld worden. Ach, maar een jaartje extra, zou je denken. Toch zou dat bijkomende jaar een serieuze streep door de rekening betekenen voor de oudere garde achterin van de nationale ploeg. Voor welke Duivels moet Roberto Martinez bidden dat ze nog in topvorm verkeren tegen 2021?