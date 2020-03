Alle mondmaskers zijn weg. Dat was gisterochtend de stand van zaken, die tot onrust leidde in de zorgsector. “Onze verpleegkundigen en artsen hebben deze maskers nu heel hard nodig”, tweette viroloog Marc Van Ranst. Dus schoten Vlamingen overal te hulp, door hun eigen materiaal te doneren of door zelf kapjes te beginnen knutselen.