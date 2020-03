Terwijl via e-mail en telefoon de vragen van de baas blijven binnenkomen, stelt vanuit de living ook het nageslacht zijn eisen. Heel wat mama’s en papa’s combineren hun job sinds gisteren met die van schooljuf of meester. En dat vraagt vaak een pak creativiteit. Wij vroegen enkele thuiswerkouders hoe ze met hun extra dagtaak omgaan. “Ik heb het gevoel dat we als gezin meer naar elkaar toe gaan groeien, maar misschien denk ik daar over enkele dagen al anders over.”