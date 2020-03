Licentiecommissie wacht niet op KV Oostende

Ondanks de coronacrisis zal de Licentiecommissie donderdag toch vergaderen. Op dit moment worden rapporten opgemaakt van de licentiedossiers die onze profclubs indienden. Die worden donderdag besproken, vermoedelijk via een conference call.

Voor KV Oostende wordt het nagelbijten. De overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Pacific Media Group moest normaal gisteren geofficialiseerd worden. De Amerikanen zouden naar België reizen, maar in deze tijden is dat niet eenvoudig. De afronding van de deal laat dus nog op zich wachten en dus rijzen er weer twijfels of KVO op dit moment een proflicentie zal bekomen. Er kunnen weliswaar nog bijkomende documenten worden ingediend, maar een overname had nu al een gunstig effect kunnen hebben. Ook andere profclubs zullen wel nog bijkomende vragen krijgen.