“Meunier heeft al getekend bij Dortmund”

Dat de Borussen interesse hebben in de Rode Duivel is een publiek geheim, maar dat er al een handtekening is zou straf zijn. Meunier (28) en Rothen zijn bevriend op sociale media en jennen elkaar wel eens. In de entourage van de rechterflankspeler wordt alvast ontkend dat Meunier zijn lot al verbonden heeft aan één bepaalde club of al een persoonlijk akkoord zou hebben. De speler wacht het liefst tot na het EK. Tenminste als dat deze zomer wordt gespeeld.

Voor Dortmund kan het echter niet snel genoeg gaan. Zijn zien deze zomer rechtsback Achraf Hakimi (21) terugkeren naar moederclub Real Madrid en zoeken een vervanger. Ze mogen Meunier nu al benaderen, want de Belgische international is in juni einde contract. Hij speelt sinds 2016 bij PSG, maar kan de Franse kampioen nu dus transfervrij verlaten. In Parijs won hij al twee titels, een beker en twee ligabekers. Bij Dortmund zou hij samenspelen met Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel. (jug, kvu)