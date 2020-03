Verbeke overtuigde ook Vincent Kompany

Anderlecht bevestigde gisteren de nieuwe sportieve structuur. In het nieuwe, uitgebreide organigram valt op dat Peter Verbeke (38) een centrale plaats inneemt. Hij wordt Head of Sports, de positie die hij in het verleden ambieerde bij AA Gent en Club Brugge. Dat betekent dat Verbeke – vooral op basis van data-analyse – spelers zal rekruteren en de scouting zal aansturen. Hij zal samen met Kompany het sportieve beleid bepalen. Michael Verschueren (49) behoudt weliswaar zijn bureau, maar wordt CFO ofwel Chief Financial Officer Sports. Dat houdt in dat hij meer vanuit de schaduw zal werken en zal waken over het sportieve -en transferbudget. Verschueren zal nog mee onderhandelen.

Peter Verbeke werd naar Anderlecht gehaald op aanraden van Wouter Vandenhaute, de externe adviseur van RSCA en baas van makelaarsbureau Let’s Play. Hij bracht hem in contact met de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt, maar Verbeke maakte indruk op alle beleidsmensen binnen Anderlecht. Hij overtuigde ook inspirator Vincent Kompany. Verbeke was nochtans nooit een groot voetballer en als coach trainde hij vooral jeugdteams, onder meer bij Deinze.

In het verleden organiseerde hij wel Talent Days in Diegem, waarbij hij wilde verhinderen dat Brusselse voetbaltalenten uitsluitend naar Anderlecht of Standard zouden gaan.(jug)