Murillo geraakt niet in Panama

Vandaag beslist de Pro League over het opschorten van alle groepstrainingen. Anderlecht wachtte daar niet op en schortte alle trainingen ondertussen op, zeker nadat bestuurder Matthijs Keersebilck positief testte op corona. Uit menselijke overwegingen mogen buitenlandse spelers wel naar hun moederland terugreizen om bij hun familie te zijn, maar dat blijkt niet zo simpel. Zo wilde de Michael Murillo wel even terug naar Panama, maar daar worden alle vluchten vanuit Europa geblokkeerd. Hij kon wel toestemming vragen aan de Panamese ambassade maar de kans op succes is klein. Zelfs naar de VS vliegen is geen sinecure. Linksback Kemar Lawrence zit met hetzelfde probleem. (jug)