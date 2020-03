AA Gent ontslaat Durpé, Ferrera opvolger?

AA Gent liet aan Fred Durpé (40) weten dat hij ontslagen is als trainer van de Gentse U21 en als assistent bij de A-kern. De ex-speler was in de Ghelamco Arena de verbindingsman tussen de jeugd en de hoofdmacht, maar in de uitgebreide technische staf was het niet evident voor Dupré om zijn plek te vinden. “Life is hard, football even harder”, aldus de ex-speler. Toch schuiven de Buffalo’s de rasechte Gentenaar niet per se helemaal aan de kant. Ze boden hem meteen een rol als scout aan en Dupré kreeg een week bedenktijd.

Om de beloften te coachen denkt Gent aan oude bekende Manu Ferrera. Vorige zomer vertrok Ferrera na 11 jaar in verschillende functies bij de Buffalo's, met Marc Wilmots naar Iran. Maar aan hun avontuur bij de Iranese nationale ploeg kwam snel een einde.