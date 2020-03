Amerikaanse fragmenten van Dode Zee-rollen blijken allemaal nep

Zestien fragmenten van de Dode Zee-rollen die worden tentoongesteld in het Amerikaanse ‘Museum van de Bijbel’ in Washington DC, blijken allemaal vervalst te zijn. Dat heeft een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aangetoond. De fragmenten zijn eigendom van de diepgelovige miljardair David Green (78), die fortuin maakte met een winkelketen van knutselmateriaal. In 2017 opende hij een eigen museum.

De originele Dode Zee-rollen werden rond 1947 gevonden in een grot in het Palestijnse Qumran. Ze zijn belangrijk voor wetenschappers die het Oude Testament bestuderen. Ze worden hoofdzakelijk bewaard in het Israël Museum in Jeruzalem. Maar in 2002 beweerde een antiquair uit Bethlehem dat hij andere, tot dan onbekende fragmenten bezat. Ze zouden al die tijd in een kluis in Zwitserland hebben gelegen.

De zoon van Green kocht minstens zeven fragmenten bij deze antiekhandelaar, en betaalde ettelijke miljoenen dollars. “Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat geen enkel fragment authentiek is”, concludeert een rapport nu. Het zijn geen stukken perkament, maar leder – wellicht van een antieke schoen. Er zit dierlijke lijm op, wat historisch onmogelijk is, en moderne inkt. (cel)