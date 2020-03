Buitengrenzen van EU op slot

De buitengrenzen van de Europese Unie gaan tijdelijk dicht. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelt de staatshoofden en regeringsleiders voor om alle “niet-essentiële” reizen naar de EU voor minstens dertig dagen op te schorten. Dat kondigde ze aan in een video op Twitter. De Europese leiders moeten vandaag wel nog instemmen met de maatregel.

Het inreisverbod voor niet-EU-onderdanen zal dertig dagen gelden, maar kan worden verlengd. Wie geen EU-burger is maar al lang in de Unie woont, zal wel nog binnen mogen, net als familieleden van EU-burgers, diplomaten en ‘essentiële’ arbeidskrachten als dokters en verplegers. Ook voor transporteurs is een uitzondering voorzien. “De aanvoer van voedsel en medicijnen, maar ook van alles wat onze bedrijven nodig hebben, moet verzekerd zijn”, aldus Von der Leyen.

De vier landen die geen EU-lidstaat zijn maar wel tot de Schengenzone behoren – Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland – worden gevraagd aan het inreisverbod mee te doen. (blg)