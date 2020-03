Geen enkel land ter wereld ontsnapt aan corona

Europa

Duitsland beperkt sinds maandagmorgen 8 uur het verkeer aan de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor goederenverkeer en pendelaars blijft de grens wel open. Gisteravond kondigde kanselier Merkel aan dat op supermarkten, apotheken, banken en tankstations vrijwel alle handelszaken en horeca, dicht moeten. Ook mogen Duitsers niet langer op vakantie gaan in het binnen- en buitenland.

Frankrijk neemt ook verregaande maatregelen en gaat in lockdown. Vanaf deze middag zijn enkel de strikt noodzakelijke verplaatsingen toegelaten. “We zijn in oorlog”, zei president Macron meerdere malen tijdens een toespraak gisteravond. Om een overrompeling van de ziekenhuizen te vermijden, zal een militair hospitaal ook burgers opvangen.

In Nederland zijn op 24 uur tijd nog eens vier mensen overleden aan het coronavirus dat nu al aan 24 mensen het leven heeft gekost. De Nederlandse regering kondigde naar Belgisch voorbeeld de sluiting aan van alle horecazaken. Dat veroorzaakte onder andere lange files aan coffeeshops in de grote steden omdat iedereen nog een voorraad cannabis wilde inslaan voor de volgende weken.

Ook de Spaanse regering neemt drastische maatregelen. “Om de curve af te vlakken”, heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken de grenzen met de buurlanden gesloten, en dat voor minstens 15 dagen. Het Spaanse leger viel gistermiddag binnen in een fabriek waar mondmaskers worden gemaakt en nam 150.000 exemplaren in beslag. Ze werden onmiddellijk verdeeld over enkele ziekenhuizen in Madrid.

In Het Verenigd Koninkrijk heeft premier Boris Johnson de bevolking gevraagd om onnodig contact en onnodige reizen te mijden. Ook vraagt hij de bevolking niet meer naar pubs, theaters en discotheken te gaan, ze sluiten doet hij alsnog niet.

Denemarken doet al zeker tot 13 april de deur op slot voor toeristen en buitenlanders die geen dringende reden hebben om het land binnen te komen – voor voedsel en goederentransporten blijft de grens open.

De Griekse regering besliste maandagmiddag dat elke reizigers die, ongeacht zijn nationaliteit, aankomt in Griekenland twee weken in quarantaine moet. Alle winkels sluiten er, behalve supermarkten, apotheken en tankstations.

Italië blijft de lijst met besmettingen in Europa aanvoeren en rondt de trieste kaap van meer dan 2.000 doden. Het is het zwaarst getroffen land na China met 24.747 besmettingen.