Drie redenen waarom N-VA absoluut wou deelnemen aan noodregering: “Welk land trekt naar de oorlog met minderheidsregering?”

N-VA ontbindt haar duivels. De coronacrisis zag de partij als de laatste kans om zich in de regering te knokken. Op enkele dagen tijd boorden PS en MR die kans volledig de grond in. Maar helemaal voluit gaan, kan in coronatijden ook niet. “Welk land trekt naar de oorlog met een minderheidsregering?” aldus voorzitter Bart De Wever.

Reden 1: Laatste kans om nog in regering te raken

Als er nog één mogelijkheid was om PS én N-VA in de regering te krijgen, dan was het wel om samen de corona-epidemie te bezweren. En N-VA was er dicht ...