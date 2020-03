Spoedarts: “Ook jonge, sportieve mensen worden zwaar ziek. Beelden van longscans zijn angstaanjagend”

Jonge sportieve mensen waarvan de longen met meer dan de helft gevuld zijn met ontstekingsvocht. Dat is wat artsen meer en meer te zien krijgen. “En het zijn dus niet alleen ouderen die ziek worden. Ook jonge mensen. Vaak beseffen ze zelfs niet hoe ziek ze zijn”, waarschuwt spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst.

Het aantal patiënten dat zich op de spoedgevallendiensten aanmelden met griepale symptomen, is gedaald in de afgelopen week. Wie nu komt, is meestal echt ziek. Al gaat het zeker niet allemaal om mensen die met een ambulance worden binnengebracht. Sommigen wandelen gewoon het ziekenhuis binnen. Jonge sportieve mensen met een blanco medische voorgeschiedenis. En dikwijls beseffen ze zelf niet hoe ziek ze zijn. Ze hebben een hoestje. Maar als we een scan van hun longen maken, zien we soms beelden die werkelijk angstaanjagend zijn, zo zei spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst maandagavond in Terzake.

De arts toonde foto’s van scans die maandag werden gemaakt bij patiënten en waarop te zien is hoe longen en longblaasjes zich langzaam gevuld hadden met ontstekingsvocht. In een aantal gevallen 20 tot 25 procent, in de ergste gevallen was 80 tot 90 procent van de long aangetast.

Spoedarts Ignace Demeyer Foto: put

“En dat zijn dus zeker niet allemaal ouderen, zoals in het begin werd gedacht. Ook jonge sportieve mensen. Zonder medische voorgeschiedenis. Mensen van tussen de 30 en de 50 jaar”, zegt de spoedarts.

Volgens Demeyer hebben ze allemaal dezelfde klachten: “Ze zijn een week ziek geweest, grieperig thuis gebleven. De griepaanval is voorbij, denken ze. Twee dagen voelen ze zich prima. En dan komen ze zich aanmelden met klachten van een droge kuchhoest en kortademigheid. Bij onderzoek merken we meestal een zeer lage zuurstofsaturatie. Dat doet bij ons een alarmbelletjes afgaan.”

Links is een scan van een gezonde long, op de middenste foto zien we ontstekingsvocht (blauwe kringen) en op de rechtse foto is de long zwaar aangetast Foto: rr

Zestigplussers lopen nog altijd het grootste risico om te sterven aan het nieuwe coronavirus. Maar de helft van de Covid-19-patiënten op intensieve zorgen is jonger dan 65 jaar oud. “De meesten kunnen we genezen, maar ze zijn er wel erg aan toe.”

In Nederland, Italië en Frankrijk waren al concrete gevallen bekend van erg jonge patiënten besmet met het nieuwe coronavirus. Zoals verwacht is dat dus ook in ons land het geval.