Brandweer moet massaal uitrukken voor zware uitslaande brand in villa, bewoners kunnen ontkomen

Koekelare - In de Korkentapstraat in Zande, deelgemeente van Koekelare, is maandagnacht een zware uitslaande brand uitgebroken in een grote alleenstaande villa, net op de grens met buurgemeente Gistel. De bewoners, een koppel, konden tijdig ontkomen.

Het vuur in de grote villa ontstond even voor 3 uur, wellicht bij een dakbrand. Toen de brandweer aankwam ging het al om een uitslaande brand. Bovendien bleek een elektriciteitskabel die de stroom toevoert naar de woning te zijn doorgebrand. Dat zorgde ervoor dat de kabel op straat terechtkwam en continu kortsluiting gaf. Dat ging gepaard met zeer felle lichtflitsen en veel lawaai.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: jhm

Foto: jhm

“We hebben dan ook onmiddellijk Fluvius ter plaatse gevraagd om de stroom af te sluiten zodat we veilig konden werken”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van post Koekelare. “We rukten uit met de volledige post van Koekelare. Reeds bij het aanrijden was duidelijk dat het een zware uitslaande brand betrof en dat de woning als verloren kon worden beschouwd. De bewoners waren gelukkig tijdig buiten zodat er geen slachtoffers zijn. De buurwoning was momenteel ook leeg en we concentreerden er ons op dat het vuur niet kon overslaan. Omwille van het intense vuur konden we ook niet onmiddellijk een binnenaanval organiseren waardoor we het vuur van buitenaf te lijf gingen aan diverse kanten van het huis.”

Foto: jhm

Omwille van de intensiteit van de brand werd onmiddellijk versterking ingeroepen en opgeschaald. Er kwamen diverse autopompen ter plaatse van omliggende posten. Er kwamen manschappen en materiaal ter plaatse van de posten van Koekelare, Kortemark, Diksmuide, Leke en Nieuwpoort. Door de brand was de Korkentapstraat zowat de ganse nacht afgesloten voor het verkeer.