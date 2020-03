Twee appartementen vernield door brand in Brugge

Brugge - Een zware brand veroorzaakte vannacht heel wat schade in een appartementsgebouw in de Vredestraat in Sint-Kruis (Brugge). Twee appartementen raakten volledig vernield. De woning ernaast werd beschadigd.

De brand werd even na halftwee opgemerkt, maar was op dat moment wellicht al een tijdje aan het woeden. Het was een buurman die een knal hoorde en buiten ging kijken die de vlammenzee zag. Hij verwittigde de brandweer. Toen de pompiers arriveerden sloegen de vlammen al uit de ramen.

De bewoners - drie mensen in totaal - konden gelukkig wel tijdig ontkomen. Twee van hen werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Ook een hond kon tijdig uit het pand ontsnappen.

De materiële schade was dan weer wel enorm groot. Zowel het appartement op de eerste verdieping - waar het vuur ontstond - als dat op het gelijkvloers zijn helemaal onbewoonbaar. En ook het pand van een schoenmaker naast de deur liep schade op. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur naar andere woningen oversloeg.