Junior Edmilson krijgt in Qatar bezoek van bondscoach Roberto Martinez

EK of geen EK deze zomer, Roberto Martinez is volop bezig met de selectie van de Rode Duivels. Zo bracht de bondscoach vorige maand nog een bezoek aan Junior Edmilson (25). De voormalige vleugelspits van STVV en Standard is momenteel actief in Qatar, waar nu nog altijd gevoetbald wordt.

“We kwamen hier om Edmilson te scouten. Hij staat op een lijst van 45 spelers die in aanmerking komen voor de Duivels”, vertelde Martinez op de website van Edmilsons club Al-Duhail. “Ondanks dat hij in Qatar speelt, maakt hij zeker kans op een selectie. Het is een goede speler, die technisch zeer sterk is.”