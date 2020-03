Limburger gaat nog altijd met de auto naar het werk

Ruim 85% van de Limburgers gebruikt regelmatig de auto om naar het werk te gaan. Dat is veel meer dan elders in het land. Wel opvallend is dat de auto vaker wordt gecombineerd met de fiets voor het woon-werkverkeer. De bedrijfsfiets is ondertussen zo goed als een standaardoptie in de cafetariaplannen.

HR-dienstverlener Acerta heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het woon-werkverkeer van alle Belgen. Uit die mobiliteitsbarometer blijkt dat in Limburg de auto nog altijd het meest wordt gebruikt om de verplaatsingen tussen thuis en werk af te leggen. Bijna 86% doet het regelmatig, een nationaal record. Zowat 67% doet het exclusief. Van de Limburgse bedienden heeft 21% een bedrijfswagen, wat een lichte stijging is.

Toch kiezen meer werknemers voor een combinatie tussen auto en fiets. Bijna 18% van de Limburgers uit de private sector gaat soms op 2 en soms op 4 wielen naar het werk. De gemiddelde afstand die fietsers afleggen voor woon-werkverkeer bedraagt 22 kilometer. Opvallend is ook dat in Limburg het openbaar vervoer niet doorbreekt als alternatief verplaatsingsmiddel. Slechts 5,5% maakt er af en toe gebruik van om zich naar het werk te begeven.

Wervingskracht

Gert Mertens, kantoordirecteur van Acerta Hasselt, legt uit: “Het zijn vooral de vrouwelijke bedienden die het aantal bedrijfswagens doen toenemen in Limburg, en wel met 8,5% in 2019. Wat daarnaast opvalt, is dat de bedrijfsfiets ondertussen zo goed als een standaardoptie is in cafetariaplannen die bedrijven aan hun personeel aanbieden. En tot slot: Limburg hinkt ver achterop wat het gebruik van bus en trein naar het werk betreft”.

En Mertens besluit: “Werkgevers die in staat zijn om hun werknemers meer plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken, zullen hiervan de vruchten plukken doordat ze meer attractief zullen zijn voor hun huidige werknemers en voor kandidaten. Hun retentie en wervingskracht zullen er wel bij varen.”

