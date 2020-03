7 op de 10 krijgt loonbrief digitaal

Eind 2019 kregen bijna zeven op tien van de werknemers (67%) hun loonbrief digitaal. Al verschilt het tussen arbeiders en bedienden.

Vooral de laatste jaren gaat het hard. In 2015 kreeg nog maar de helft van de werknemers hun loonbrief digitaal, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx op basis van bijna 1 miljoen werknemers.

De laagste digitalisatie van de loonbrief ligt bij middelgrote organisaties met 250 tot 500 werknemers. De grootste digitalisatiegraad (78%) bij organisaties met 20-99 werknemers. “Onze kmo’s moeten zeker niet onderdoen voor de grote ondernemingen”, stelt Kim Van Loo, Worker centric innovator bij SD Worx.

Bedienden vs. arbeiders

Meer bepalend lijkt het aandeel bedienden en arbeiders. Vandaag krijgt driekwart van de bedienden (73%) hun loonbrief digitaal. Bij de arbeiders steeg dit in 2019 tot bijna de helft.

“Enkel in productieomgevingen of diensten met veel arbeiders is de digitale loonbrief nog niet de norm”, aldus Van Loo. “Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone. Het lijkt dan ook logisch dat deze digitale en milieuvriendelijke trend zich verderzet.”

