Jo Vally verloor al minstens 15.000 euro door coronavirus

Ook in showbizzland laten de gevolgen van het coronavirus zich voelen. Concerten en voorstellingen worden massaal afgelast. Voor Jo Vally betekent dit een serieuze streep door zijn (bank)rekening.

Jo Vally heeft een nieuwe theatershow ‘Mijn levenswerk’.. Maar een generale repetitie met publiek viel in het water. “Tot half april moet ik alle voorstellingen afgelasten”, zegt Jo Vally. Ook de première, dus.” En twaalf gewone optredens kunnen niet doorgaan. Gezondheid gaat voor, maar dit hoeft niet te lang te duren.”

Vally ziet daardoor niet alleen zijn plannen, maar ook zijn geld in rook opgaan. “Opgeteld zit ik al aan een verlies van 15.000 euro. Een tegenslag, want er is maanden gewerkt aan de shows. Ik had donderdag ook allerlei organisatoren uitgenodigd met het oog op verdere boekingen. Dat valt nu in het water.”

En hij is niet de enige, want ook verschillende andere collega-muzikanten lopen een pak geld mis door afgelaste optredens. En ook de muzikanten, vaak freelancers, wachten zware weken.