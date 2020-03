Laura uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik heb het moeilijk met mezelf”

Laura weet nog altijd niet hoe de sfeer in ‘Blind Getrouwd’ zo plots kon omslaan. “Er valt Sony niets te verwijten”, zegt ze in Dag Allemaal.

‘Ik heb het onderschat’, zegt Laura (27) uit ‘Blind Getrouwd’ eerlijk, na een pijnlijke episode in haar prille huwelijk met Sonny (30). En ze hoopt nu op begrip voor haar afwachtende houding.

Het coronavirus is niet het enige wat zich razendsnel kan verspreiden, zo blijkt deze week in ‘Blind Getrouwd’. De kille sfeer tussen Tatiana en Lothar is namelijk overgeslagen van Thailand naar Laura en Sonny op Bali, weet Dag Allemaal. Meer nog, de oplopende spanningen hebben er voor de eerste tranen gezorgd. En dat terwijl Laura zulke hoge verwachtingen had van haar huwelijk.

Hoe vaak heb ik niet gedacht: ‘Ik wíl dit echt, ik wíl de Laura zijn van thuis. Maar ik kan niet 24 uur op 24 de beste versie van mezelf zijn. Ik heb nooit één slecht woord over Sonny gezegd. Er valt hem ook niets te verwijten, ik heb het moeilijk met mezelf”, geeft ze toe.

