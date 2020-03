Kürt Rogiers en Sandrine André zijn al twintig jaar Vlaanderens favoriete tv-koppel: “Het laatste wat ik wil is je man afpakken”

“Als collega’s ons horen discussiëren, denken ze soms dat wij een getrouwd stel zijn”, zeggen Sandrine André (47) en Kürt Rogiers (48). Al twintig jaar acteren ze samen in Familie. En in september zullen ze ook samen op de planken staan, in het theaterstuk ‘Assisen 3 - De Wurgmoord’. Maar dan eens níet als partners. “Het is even wennen om elkaar tijdens de repetities geen passionele blikken toe te werpen”, zegt Rogiers in Dag Allemaal.

Let wel, zegt Kürt Rogiers. “Sandrine en ik mogen professioneel dan wel goed overeenkomen, we zouden nooit een koppel kunnen zijn. Het zou ook heel raar zijn om na twintig jaar plots vlinders in mijn buik te krijgen voor haar. Ik kan me dat echt niet voorstellen.”

“Toen we pas collega’s waren, hebben we onze partners aan elkaar voorgesteld, om vertrouwen te ontwikkelen. Ik heb Els toen recht in de ogen gekeken: “Het laatste wat ik wil, is je man afpakken”, zegt Sandrine.