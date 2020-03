Drie keer meer jobstudenten in supermarkten

De vraag naar jobstudenten was in de retailsector nooit zo hoog, klinkt het bij studentenuitzendkantoor Deltaworx.

Er werken dezer dagen tot drie keer meer jobstudenten in onze supermarkten en distributiecentra dan gemiddeld. Dat zegt studentenuitzendkantoor Deltaworx op basis van voorlopige cijfers. De reden: een ongeziene drukte door hamsteraars en ziek winkelpersoneel.

“Sinds donderdag worden we overspoeld door aanvragen van warenhuizen over het hele land. Nu de klassieke lessen geschorst zijn, kiezen studenten gemakkelijker zelf hoe ze hun tijd en werk indelen”, stelt Jeroen Poels, CEO van Deltaworx.

“De vraag uit de retailsector was nog nooit zo hoog. De CEO benadrukt wel dat zijn kantoor de aanbevelingen van het crisiscentrum respecteert: “We verplichten geen enkele jobstudent om te werken. Wie zich niet goed voelt, moet van ons uiteraard ‘in zijn kot’ blijven. Wanneer het mogelijk is om een studentenjob van thuis uit te doen, vragen we aan onze klanten om dat toe te staan. De gezondheid van ons allemaal is prioritair. En daar dragen we allemaal onze verantwoordelijkheid in.”