Gevangenen nemen zelf initiatief in strijd tegen corona: mondmaskers ‘made in prison’

Gedetineerden in verschillende gevangenissen in ons land hebben het initiatief genomen om vanaf dinsdag zelf medische mondmaskers te beginnen naaien. Ze starten met het stikken van minstens 2.000 mondmaskers die rechtstreeks naar het zorgpersoneel gaan. “De gedetineerden beseffen de ernst van de situatie en willen nu iets terug doen voor de maatschappij”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.

LEES OOK. Hoe het helemaal fout liep met de levering van 5 miljoen mondmaskers: “Sorry, ik geloofde echt dat ik het kon” (+)

Het naaiatelier van de gevangenis van Oudenaarde heeft in het verleden al mondmaskers gemaakt voor een extern bedrijf. In het kader van Cellmade, de afdeling binnen de inrichtingen die bevoegd is voor gevangenisarbeid, vonden de gedetineerden het dan ook hét moment om ook nu volop in te zetten op de productie van medische mondmaskers om de tekorten in de ziekenhuizen te helpen opvangen. “Het was hun eigen initiatief. Maar ook het personeel kwam tegelijkertijd op hetzelfde idee. We hebben het maandag voorgelegd aan de directeur-generaal en die ging onmiddellijk akkoord”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

In de gevangenis van Oudenaarde kunnen dinsdag al elf ervaren stikkers beginnen met de productie van zo’n 500 maskers per dag. In Merksplas staan ook al zeven mensen klaar om eraan te beginnen en in de gevangenis van Brugge een tiental gedetineerden. “De andere gevangenissen zoals in Mons en Vorst zullen allicht ook nog volgen”, zegt Van De Vijver.

LEES OOK. Huisartsen en ziekenhuizen bereiden zich voor: “We gaan moe worden en dan is een fout snel gemaakt” (+)

Foto: Serge Minten

De gedetineerden gebruiken voor hun mondmaskers hoogtechnologische stof die reeds wordt gebruik in operatiezalen. De maskers moeten niet gesteriliseerd worden en kunnen gewassen worden op 72 graden. “De gedetineerden kwamen zelf met het initiatief omdat ze de ernst van de situatie buiten de gevangenissen wel degelijk beseffen en dat ze daarom iets terug willen doen voor de maatschappij.”

Afgelopen weekend was de ongerustheid om het coronavirus in de gevangenis van Dendermonde erg groot. Het zorgde even voor opstand, maar intussen is de rust in de gevangenissen teruggekeerd. “De gedetineerden beseffen dat ze nu eigenlijk al in quarantaine zitten door opgesloten te zijn en dat er natuurlijk een gevaar van buitenaf zou kunnen komen als bezoekers hen zouden besmetten.”

In de gevangenissen van Brugge en Oudenaarde zullen de gedetineerden het extra druk hebben, want zij hebben ook nog een opdracht voor mondmaskers van een externe klant af te handelen.

LEES OOK. Operatie Mondmasker: overal schieten Vlamingen te hulp om klinieken materiaal te bezorgen (+)