Controversiële eigenaar van voetbalclub Hoffenheim plots hoop in bange dagen door zoektocht naar vaccin tegen coronavirus te financieren

Dietmar Hopp, de sterke man bij de Duitse eersteklasser Hoffenheim, heeft nog eens van zich laten spreken. Gecontesteerd, gehaat en wekelijks beschimpt op de Duitse voetbalvelden, maar dat zou binnenkort weleens verleden tijd kunnen zijn. De Duitse miljardair pompt zijn geld in biofarmabedrijf CureVac, dat naarstig op zoek gaat naar een vaccin tegen het coronavirus.

LEES OOK. Dietmar Hopp, de man die het Duitse voetbal op zijn kop zette

Erg geliefd is hij niet in Duitsland, Dietmar Hopp. Hij is de uitzondering op de 50+1-regel die in de Bundesliga geldt, waarbij de clubs zich beschermen tegen een te grote inmenging van buitenaf. Supporters van Borussia Dortmund, Union Berlijn en Mönchengladbach keerden zich al openlijk tegen de man. In de wedstrijd tegen Bayern namen de supporters Hopp zodanig op de korrel dat de wedstrijd tot drie keer toe stilgelegd moest worden.

Foto: Photo News

Kan Hopp nu plots de rollen omkeren? Als hoofdaandeelhouder van CureVac uit Tübingen, speelt hij een prominente rol in de strijd tegen het coronavirus. Volgens verschillende Duitse media verloopt het onderzoek van CureVac naar het virus beter dan verhoopt en zou ook Amerikaans president Donald Trump al geïnformeerd hebben naar de diensten van de biofarmagigant om een vaccin voor de Verenigde Staten te ontwikkelen. Het ontlokte zelfs een reactie van Hopp die benadrukte dat het vaccin niet te koop is en “wordt ontwikkeld om mensen over de hele wereld te helpen, niet alleen regionaal”.

Hoffenheim pakt uiteraard maar al te graag uit met mogelijke heldenrol van zijn gecontesteerde eigenaar, maar zo ver zijn we nog lang niet.

Foto: Photo News

De 79-jarige Hopp werd miljardair als software-ondernemer. Hij is een van de oprichters van softwareconcern SAP SE, het grootste softwarebedrijf van Europa. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 12 miljard euro.

Hopp besteedt al via zijn in 1995 opgerichte Dietmar Hopp Stiftung een groot deel van zijn vermogen aan medicijnonderzoek, scholings- en sportprojecten voor kinderen, klimaatonderzoek en ouderenzorg.