Coronavirus of niet, deze man bezoekt elke dag zijn oude vader (en dat zorgt voor een hartverwarmend tafereel)

Ook in de Verenigde Staten is het alle hens aan dek om het nieuwe coronavirus te bestrijden. Zo geldt er een strenge quarantaine voor mensen in rusthuizen, aangezien zijn tot de grootste risicogroep behoren. Dat zorgt er helaas wel voor dat bezoek verboden is, maar daar heeft een man uit de staat Minnesota iets op gevonden.

Het was verpleegster Sandy Hamilton, medewerkster van een rusthuis, die het hartverwarmende tafereel vastlegde tijdens haar shift. Ze zag hoe de zoon van een patiënt zich met een stoel buiten aan het raam had gezet bij de kamer van zijn vader, terwijl de twee met elkaar belden.

Een mooi moment, dat de verpleegster in kwestie graag (en met toestemming) deelde via sociale media. “We zitten in een lockdown, dus hij komt elke dag langs om zijn vader te zien en dan spreken ze over de telefoon. Het is zo lief.”

De foto van het duo ging in geen tijd viraal. De oorspronkelijke post van Hamilton werd ondertussen al bijna 700.000 keer gedeeld. De reacties zijn al even hartverwarmend dat de foto zelf. “Liefde overwint alles”, klinkt het onder meer.