Tijd voor nostalgie: Strupar scoort “goal van de dag” op Twitter van Premier League, ook goal Mpenza wordt gevierd

Aangezien er bijna nergens meer wordt gevoetbald, is er wat tijd vrijgekomen voor nostalgie. Zo ook in Engeland, waar vandaag twee doelpunten van ex-Rode Duivels Branko Strupar en Emile Mpenza worden gevierd.

Branko Strupar (50) trok na zijn succesvol Genks avontuur in 2000 naar Engeland waar hij bij Derby County ging voetballen. Ondanks blessures wist hij 16 keer te scoren in 41 wedstrijden. Op het Twitter-account van de Premier League wordt vandaag zijn doelpunt tegen Everton op 23 maart 2002 geprezen: “Een sensationele volley, hij stond nog maar twee minuten op het veld! Deze bal kon hij niet beter nemen: er komt heel wat techniek bij kijken om een vallende bal zo klinisch in doel te trappen.”

Maar ook Emilie Mpezna (41) wordt vandaag herdacht in Engeland. Op 17 maart in 2007 zorgde hij voor de zege van Manchester City tegen Middlesbrough: