KAART. Besmettingen, doden en maatregelen: geen land ter wereld ontsnapt aan het coronavirus

Wereldwijd zijn er 181.200 coronabesmettingen geteld. 7.114 mensen zijn aan het virus gestorven. Voor het eerst sinds de uitbraak van Covid-19 zijn er meer gevallen bijgekomen in de rest van de wereld dan in China zelf. Steeds meer Europese landen sluiten daarom hun grenzen. Het virus heeft intussen ook Zuid-Amerika bereikt.

*Cijfers van maandag 16 maart

Europa

Duitsland beperkt sinds maandagmorgen 8 uur het verkeer aan de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor goederenverkeer en pendelaars blijft de grens wel open. Gisteravond kondigde kanselier Merkel aan dat op supermarkten, apotheken, banken en tankstations vrijwel alle handelszaken en horeca, dicht moeten. Ook mogen Duitsers niet langer op vakantie gaan in het binnen- en buitenland.

Frankrijk neemt ook verregaande maatregelen en gaat in lockdown. Vanaf deze middag zijn enkel de strikt noodzakelijke verplaatsingen toegelaten. “We zijn in oorlog”, zei president Macron meerdere malen tijdens een toespraak gisteravond. Om een overrompeling van de ziekenhuizen te vermijden, zal een militair hospitaal ook burgers opvangen.

In Nederland zijn op 24 uur tijd nog eens vier mensen overleden aan het coronavirus dat nu al aan 24 mensen het leven heeft gekost. De Nederlandse regering kondigde naar Belgisch voorbeeld de sluiting aan van alle horecazaken. Dat veroorzaakte onder andere lange files aan coffeeshops in de grote steden omdat iedereen nog een voorraad cannabis wilde inslaan voor de volgende weken.

Ook de Spaanse regering neemt drastische maatregelen. “Om de curve af te vlakken”, heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken de grenzen met de buurlanden gesloten, en dat voor minstens 15 dagen. Het Spaanse leger viel gistermiddag binnen in een fabriek waar mondmaskers worden gemaakt en nam 150.000 exemplaren in beslag. Ze werden onmiddellijk verdeeld over enkele ziekenhuizen in Madrid.

In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Boris Johnson de bevolking gevraagd om onnodig contact en onnodige reizen te mijden. Ook vraagt hij de bevolking niet meer naar pubs, theaters en discotheken te gaan, ze sluiten doet hij alsnog niet.

Denemarken doet al zeker tot 13 april de deur op slot voor toeristen en buitenlanders die geen dringende reden hebben om het land binnen te komen – voor voedsel en goederentransporten blijft de grens open.

De Griekse regering besliste maandagmiddag dat elke reizigers die, ongeacht zijn nationaliteit, aankomt in Griekenland twee weken in quarantaine moet. Alle winkels sluiten er, behalve supermarkten, apotheken en tankstations.

Italië blijft de lijst met besmettingen in Europa aanvoeren en rondt de trieste kaap van meer dan 2.000 doden. Het is het zwaarst getroffen land na China met 24.747 besmettingen.

Foto: EPA-EFE

De rest van de wereld

In steeds meer staten van de Verenigde Staten sluiten scholen en winkels en valt het openbare leven zo goed als stil. Waar hij eerder de uitbraak van het virus minimaliseerde, lijkt nu ook president Trump de ernst van de zaak in te zien. Hij geeft toe dat een recessie “mogelijk” is. Bij de Democratische voorverkiezingen die vandaag zijn gepland in de staten Arizona, Illinois, Ohio en Florida zijn speciale maatregelen van kracht om te verhinderen dat al te veel mensen met elkaar in contact komen.

Rusland sluit dinsdag de grens met Wit-Rusland, vanaf woensdag mag geen enkele buitenlander het land nog in. Eerder gooide het de grens met China al op slot. Voorlopig zijn er in Rusland 93 gerapporteerde besmettingen geteld. Wit-Rusland heeft er 36. In geen van beide landen zijn al dodelijke slachtoffers gevallen.

Canada zal de grenzen sluiten “voor mensen die geen burgers zijn en zij die geen permanente inwoners zijn in Canada”, aldus premier Justin Trudeau. Er is wel een uitzondering voor Amerikaanse burgers.

(Klik op de kaart voor een grote versie: cijfers van maandag 16 maart)

Australië en Nieuw-Zeeland -hebben de noodtoestand afgekondigd en leggen een quarantaine van veertien dagen op aan iedereen die de landen binnenkomt.

Argentinië sluit al zijn grenzen met de buurlanden en ook in de rest van Zuid-Amerika begint men zich grote zorgen te maken nu duidelijk wordt dat het coronavirus ook daar vaste voet aan de grond krijgt. Er zijn in heel het continent 474 besmettingen en drie doden geteld .

In Maleisië zijn in één klap 125 nieuwe besmettingen bijgekomen. In totaal zijn er nu 553 geteld. Die plotse stijging kwam er na een grote religieuze bijeenkomst in de moskee van Kuala Lumpur, waar meer dan 16.000 aanwezigen waren.

In Turkije moeten vrijwel alle handelszaken, sportzalen en horeca dicht.

In Marokko zijn nu ook alle moskeeën, horecazaken en badhuizen dicht .

In Libanon gaan vanaf woensdag alle grenzen dicht tot 29 maart. Bovendien gaan tot dan alle openbare en private instellingen dicht. Alleen ziekenhuizen, apotheken en bakkerijen mogen openblijven.