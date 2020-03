Officieel: Manu Ferrera volgt Frédéric Dupré op als beloftencoach bij AA Gent

Zoals gisteren al gemeld volgt Manu Ferrera bij AA Gent Frédéric Dupré op als beloftencoach. Zo maakte de club dinsdag officieel bekend. De 61-jarige Ferrera tekende er een contract voor drie seizoenen. Tot eind dit seizoen wordt hij bijgestaan door Etienne De Wispelaere.

Dupré werd maandag ontheven uit zijn functie. “Frédéric Dupré is ontheven van zijn taken bij de A-kern en de beloften. We hebben hem een voorstel geformuleerd voor een job binnen de scouting. Frédéric heeft een week bedenktijd gevraagd”, klinkt het in een korte mededeling.

Ferrera kent het Gentse huis maar al te goed. Tussen 2008 en vorig jaar was hij er in verschillende functies aan de slag: assistent-trainer, interim-trainer, jeugdcoach en beloftencoach. Vorig jaar trok hij naar Iran om er bondscoach Marc Wilmots bij te staan, maar dat verhaal is inmiddels al afgelopen.