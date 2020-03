Hoe Britten dachten slimmer te zijn dan rest van de wereld (en daardoor 250.000 coronadoden riskeerden)

Het Verenigd Koninkrijk draait dan toch een beetje bij. Als enige land in de wereld legde de regering van Boris Johnson zijn eieren in het mandje van de kudde-immuniteit. Thuis blijven was niet nodig, scholen moesten niet dicht en restaurants en pubs bleven open. Na de storm van kritiek van wetenschappers en gewone Britten draait de overheid nu toch wat bij. Al blijft het allemaal vrijblijvend. Té vrijblijvend waarschuwen experts. “De catastrofe staat voor de deur, als ze al niet in het huis is.”