185 nieuwe besmettingen, voorlopig geen strengere maatregelen

Er zijn maandag 185 nieuwe besmettingen met het sars-CoV-2-virus vastgesteld in ons land: 106 in Vlaanderen, 33 in Wallonië en 38 in Brussel. Er zijn geen nieuwe overlijdens gemeld. Tot op vandaag zijn 10 patiënten overleden.

De nieuwe cijfers werden medegedeeld op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst was daar ook een doventolk bij aanwezig.

Viroloog Steven Van Gucht wijst er op dat het aantal bestemmingen, 1.243 op dit moment, vermoedelijk een onderschatting is.

De meeste besmettingen situeren zich in de leeftijdscategorie 40 tot 49 jaar. De overlijdens waren voor 65-plussers.

In totaal werden 361 covid-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 109 meer op één dag tijd. 79 personen liggen op de afdeling intensieve zorgen, een stijging van 26 patiënten. 51 van hen worden beademd, dat is een stijging met 20.

Veertien patiënten uit ziekenhuis

Veertien mensen werden intussen ontslagen uit het ziekenhuis, aldus Van Gucht.

Het Crisiscentrum vraagt mensen ook om enkel de officiële informatie voor waar aan te nemen. “We merken dat er nog veel valse informatie de ronde doet, we vragen daarom om vooral de officiële kanalen goed te volgen. We doen er alles aan om op onze referentiewebsite de informatie steeds actieel te houden. Raadpleeg eerst onze faq alvorens je naar het contactecentrum telefoneert (te bereiken op het nummer 0800/14.689, red.), zo vermijden we een overbelasting van dit nummer.”

Een totale lockdown is op dit moment wellicht nog niet aan de orde. “De criteria om maatregelen te verstrengen zijn afhankelijk van het feit of we indicaties krijgen dat het gezondheidssyteem (o.a. de ziekenhuizen) te snel belast zou worden’, zegt Van Gucht. Maar dat zou op dit moment nog niet het geval zijn.