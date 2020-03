Brussel -

De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB behoudt voorlopig haar maximale dienstverlening. De MIVB treft wel verschillende andere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo worden er geen vervoerbewijzen meer verkocht aan boord van de voertuigen of is vooraan instappen in de bus bij de bestuurder niet meer mogelijk.