Ook profsporters zijn tijdelijk werkloos, hoe zit dat met hun loon? Voetballers en wielrenners nog steeds “aan het werk”

De nationale sportcompetities worden door de maatregelen rond het coronavirus grondig verstoord. Zo goed als elke competitie ligt stil, dus onze professionele sporters kunnen hun beroep niet uitoefenen. “Tijdelijke werkloosheid van sporters door overmacht in deze tijd wordt erkend”, zegt Stijn Boeykens van spelersvakbond ACV Sporta.

Wie komt in aanmerking voor een uitkering?

Het stilleggen van de competities geeft de verschillende werkgevers in de sport de nodige kopzorgen. “Net als in andere sectoren komen ook sporters in aanmerking voor een uitkering omwille van tijdelijke werkloosheid”, zegt Boeykens. “Er lopen dus heel wat aanvragen voor dossiers bij het RVA binnen om een vergoeding te krijgen.”

In sporten als het wielrennen en het voetbal is de situatie lichtjes anders. “Het trainingsterrein van de wielrenner is de openbare weg, dus de renners kunnen op dit moment nog tewerkgesteld worden. Het is niet zoals in het volleybal waar de sporthallen afgesloten worden. Al moeten we ook hier dag tot dag de maatregelen van de regering opvolgen.

“Ook de profclubs in 1A en 1B vormen een uitzondering op de regel. Vanuit de clubs en in overleg met de Pro League werd gevraagd om toch door te mogen trainen, dus ook voetballers zijn nog steeds aan het werk. Al zien we de laatste week dat veel clubs toch beslissen om hun trainingssessies op te schorten. Dan komen de voetballers wel in aanmerking voor een uitkering vanwege tijdelijke werkloosheid. ”

In Parijs-Nice werd tot vorige week nog gekoerst Foto: BELGA

Hoe groot is die uitkering?

Over welk bedrag gaat dit dan? “De uitkering voor tijdelijke werkloosheid bedraagt normaal 65% van het loon, maar is nu opgetrokken naar 70%. Het loon waarop dit berekend wordt is echter geplafonneerd. Voor voetballers, die doorgaans goed verdienen, komt dit bedrag neer op het begrensde RSZ-loon van 2352 euro. Clubs kunnen uiteraard wel beslissen om hun spelers gewoon door te betalen of een bijkomstig bedrag bovenop de uitkering bij overmacht te betalen.”

Boeykens geeft wel nog een belangrijke nuance mee: “Sommige competities, zoals in het basket en het volleybal, liggen veel langer stil dan 3 april (op dit moment de datum tot wanneer de overmacht door de regering wordt erkend, nvdr.). Het was dus een eigen beslissing van deze sportbonden om de competitie stop te zetten. Als de maatregelen vanaf 3 april teruggeschroefd zouden worden, dan is het opnieuw de verantwoordelijkheid van de clubs om hun sporters werk te verschaffen.”