Uitstellen EK krijgt steeds meer vorm: UEFA annuleert hotels in Kopenhagen

In Deense media en aan persbureau Reuters bevestigden dinsdag hotels uit Kopenhagen dat de UEFA boekingen voor het EK, in de maanden juni en juli, heeft geannuleerd. In de Deense hoofdstad zouden drie groepswedstrijden en een achtste finale worden gespeeld. In het tweede groepsduel, op 18 juni, zouden de Rode Duivels Denemarken treffen.