Comeos stelt nieuwe veiligheidsmaatregelen voor: “1 klant per 10 vierkante meter vanaf woensdag”

Nieuwe veiligheidsmaatregelen zullen vanaf woensdagmiddag in onze winkels worden genomen. Dat zegt Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt. Het aantal mensen per filiaal wordt nog meer beperkt. “Een klant per tien vierkante meter wordt nog toegelaten”, aldus Dominique Michel, CEO Comeos.

Er zullen meer mensen buiten de winkels moeten wachten. Maar daar bestaat het risico dat mensen te lang en te veel in contact blijven met andere mensen. Michel: “We roepen op om niet massaal naar de winkels te gaan op hetzelfde moment. In bepaalde winkels wordt enkel een deur opengelaten, in andere winkels worden dan weer extra veiligheidsmensen aangeworven. Er zijn veel mogelijkheden. Iedere keten zal het doen naargelang zijn eigen beleid en de situatie van de winkel.”

Liefst geen cash

Daarnaast raadt Comeos ook af om cash te betalen, omwille van mogelijk besmettingsgevaar. Voorts moet er een afstand van een meter gehouden worden. Dat geldt zowel voor het personeel als voor de klanten. “Doe ook uw boodschappen alleen.” Kinderen neem je best niet meer mee naar de winkel. Michel benadrukt dat alle voedingswinkels open blijven. “Een rush op de winkels is helemaal niet nodig.”

“We blijven open”

“De mensen zullen altijd de mogelijkheid hebben om hun essentiële boodschappen te doen. Het heeft absoluut geen zin om je naar de winkels te haasten. We willen ook benadrukken om respect te hebben voor alle winkelmedewerkers. Ze werken ontzettend hard.”

Non-foodproducten kunnen best online worden aangekocht, klinkt het nog. “Ondersteun alsjeblieft de Belgische winkels die werk geven aan duizenden mensen. Ze zijn voorbereid en wachten op uw bestellingen.” Verschillende ketens, zoals JBC, Fnac, Torfs, Decathlon en Proximus, hebben hun verkooppunten ondertussen helemaal gesloten. Ook op weekdagen.

