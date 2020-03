Strijd tegen zwerfvuil moet even wachten door coronacrisis: “Mensen kunnen beter niet samenkomen, ook niet voor een goede daad”

Beersel -

Net als de voorbije jaren waren de gemeenten Beersel, Dilbeek, Halle en Sint-Pieters-Leeuw van plan om opnieuw de krachten bundelen in de strijd tegen zwerfvuil. Dit jaar was het motto ‘alle straten proper’. Doel van de gezamenlijke campagne was dat in elke gemeente zo veel mogelijk burgers, verenigingen en scholen zich zouden inzetten om zo veel mogelijk straten proper te maken.