Belgische voetballers in Turkije moeten voorlopig gewoon doorspelen: “Bezorgd om onze gezondheid”

Terwijl het openbare leven in half Europa stil ligt, wordt in Turkije nog gewoon verder gevoetbald. Belgische voetballers als Ruud Boffin, Dieumerci Ndongala of Mickaël Tirpan moeten er nog dagelijks met de hele club samenkomen en het halve land afreizen voor matchen achter gesloten deuren. “Ik heb een vrouw en een baby, en moet me elke avond als ik naar huis ga afvragen of ik het virus niet heb opgelopen en hen ga besmetten”, zegt Tirpan.