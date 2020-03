Mbaye Diagne: eerst terugkeren naar Galatasaray (en dan mogelijk nieuwe ploeg)

Mbaye Diagne mikt op een terugkeer naar zijn moederclub Galatasaray. Recent werd de Senegalese aanvaller, dit seizoen op overschot bij Club Brugge, gelinkt aan enkele Engelse en Franse ploegen. Maar volgens zijn entourage denkt Diagne eerst aan een nieuwe kans in Turkije.

Diagne onderhoudt al enkele weken op individuele basis zijn conditie in het Belfius Basecamp van Club Brugge en nu dus thuis. Omdat de voetbalwereld plat ligt door de coronacrisis, moeten we volgens zijn raadsman nog niet meteen duidelijkheid verwachten over zijn volgende ploeg. Al zijn er dus wel aanbiedingen voor Diagne. Volgens Turkse media is het Engelse Nottingham Forest uit de Championship alleszins kandidaat. Diagne ligt bij Galatasaray nog tot 2023 onder contract en hintte al een paar keer via Instagram naar een terugkeer door foto’s van zijn oude ploeg te posten. Bij Club werd hij quantité négligeable na zijn gemiste strafschop op PSG en zijn daaropvolgend gedrag.