Vlaams gezin zit vast op hotelkamer in Egypte: “Hopen dat we naar huis kunnen voor hele land in lockdown gaat”

Bornem -

Een gezin met twee kindjes uit Bornem zit vast in een hotel in Hurghada, in Egypte. Omdat een van de andere hotelgasten besmet is met het coronavirus, mag niemand zijn kamer uit. “Normaal gezien hadden we zondag onze terugvlucht, maar reisorganisatie Corendon heeft ons laten weten dat de vlucht geannuleerd was. Nu hopen we hier alleszins voor donderdag weg te geraken, want dan gaat Egypte in lockdown en sluit ook het luchtruim.”