Definitief: EK voetbal wordt uitgesteld tot volgende zomer

De UEFA heeft zoals verwacht beslist om het EK 2020 een jaar uit te stellen. Het nieuwe EK voetbal zal in 2021 van 11 juni tot 11 juli doorgaan.

Vandaag werd in een videoconferentie beslist om het EK definitief uit te stellen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin kon de knoop snel doorhakken met de 55 Europese landen, de spelersvakbond FIFPRO en de clubs: de afgelopen dagen vond namelijk al intensief overleg plaats tussen de belangrijkste stakeholders in voetballand.

Geen verrassing, omdat de UEFA zich bewust is van het feit dat het niet verantwoord is om een EK te organiseren in deze coronacrisis. Er is niemand die met zekerheid kan zeggen dat het virus tegen de zomer volledig onder controle zal zijn.

Het uitstellen valt nog meer te begrijpen door het geplande bijzondere format: er zou namelijk in liefst 12 landen gespeeld worden, wat de organisatie in de huidige omstandigheden nog een pak moeilijker zou maken. De wedstrijden zouden wel behouden blijven zoals die nu op het programma staan in 2021.

Foto: EPA-EFE

Ook sportieve gronden voor het uitstel

De UEFA heeft nog redenen om het EK 2020 niet op de geplande datum te laten doorgaan. Ze wil voorrang geven aan het afwerken van de nationale competities, die nu quasi allemaal noodgedwongen stilliggen. Het is onmogelijk om deze competities allemaal tegen het oorspronkelijke begin van het EK op 12 juni af te werken. Door het uitstel biedt de UEFA de nationale kampioenschappen de mogelijkheid om in mei en juni op een normale manier af te sluiten, op voorwaarde dat het coronavirus op tijd onder controle is.

Bovendien zijn er ook nog de Champions League en Europa League, die de UEFA zelf in goede banen leidt. We zijn nog maar aan de achtste finales toe in deze toernooien en ook daar zou het een onhaalbare race tegen de klok worden om op een fatsoenlijke manier de wedstrijden te laten doorgaan. Volgens de Spaanse media heeft de UEFA al een nieuwe datum voor de finale van de Champions League voorgesteld: 27 mei. De finale van de Europa League zou drie dagen eerder plaatsvinden.