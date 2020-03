Gemeente laat speeltuinen afsluiten ‘omdat ouders niet luisteren’

De gemeente Beersel stuurde dinsdagvoormiddag haar technische ploegen de baan op om alle speeltuinen af te sluiten. Maandag verduidelijkte het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken dat ook buitenspeeltuinen niet meer bezocht mochten worden omwille van het risico op besmetting door het coronavirus. In het provinciedomein van Huizingen sloten medewerkers alle toegangen tot de speeltuinen en tot het dierenpark af met nadarhekken.

Maar op buitenspeeltuinen elders in de gemeente werd er wel nog gespeeld, onder meer langs de Beemd in Huizingen. Niet iedereen was ...