VUB-onderzoekers tonen aan hoe olifanten de leefbaarheid van de savanne in balans houden

“Olifanten zijn essentieel in een duurzaam ecosysteem”, dat zeggen onderzoekers aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij onderzochten het effect van olifanten en koeien op de savannegrond. Daar waar olifanten en koeien hun ruimte moesten delen, bleek de grond beter bemest.

In de Afrikaanse savanne worden wilde herbivoren zoals zebra’s steeds meer verdrongen door koeien en dat blijft niet zonder gevolgen. Op plekken waar veel koeien grazen wordt de bodem armer omdat koeien de grond waar ze grazen niet genoeg herbemesten. “Het is namelijk zo dat de koeien ’s nachts naar een afgesloten gebied worden gebracht waar ze beschermd zijn tegen leeuwen en andere roofdieren. Daar beginnen ze dan te herkauwen en de grond te bemesten. Maar dat zijn dus niet de plekken die ze overdag kaalvreten. Op die manier is er een export van voedingsstoffen”, zegt dr. Judith Sitters.

Foto: vub/Dino J. Martins

Concurrentie

Opvallend: als de koeien gezelschap krijgen van olifanten, wordt de bodem wél goed bemest. De bodem waar olifanten samenleven met koeien is rijker aan koolstof, stikstof en fosfor. Belangrijke elementen voor onder andere gras. “Zo blijkt dat de bodem zelfs extra verrijkt wordt. Daar zijn een paar verklaringen voor. Ten eerste zorgden de olifanten voor extra concurrentie. De koeien hebben gewoon minder eten, waardoor de export van voedingsstoffen van de ene plek naar de andere vermindert. De olifanten zorgen er ook voor dat de kleinere wilde herbivoren zoals zebra’s en gazellen meer aanwezig zijn en zo op hun beurt het gebied bemesten”, zegt de onderzoekster. De olifanten zelf halen ook bomen neer waardoor die voedingsstoffen ook in de grond trekken.

Evenwicht

“Er is al decennia een spanning tussen veehouders en de natuur. Van oudsher waren dat nomadische stammen die met hun koeien rond trokken. Nu ze op één plek blijven, verstoort dat het ecosysteem. Vee heeft op die manier een slechte naam gekregen maar tegelijk zijn die dieren essentieel voor de bevolking. Het is dus belangrijk om te weten dat koeien, in een kleinere hoeveelheid en in combinatie met wilde herbivoren, wél goed zijn voor het ecosysteem. Tegelijk moet er op toegezien worden dat de wilde herbivoren niet uitsterven, ze zijn sleutelfiguren in een evenwichtig ecosysteem.”