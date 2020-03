Italië maakt zich op voor “kampioenschap in quarantaine” ofwel… online met FIFA 20

Het coronavirus bracht Italië in een totale lockdown en dus is er van voetballen geen sprake. Om de vele Italiaanse voetbalsupporters te plezieren besliste het populaire Italiaanse tv-programma ‘Le Iene’ enkele grote namen samen te brengen voor een “Kampioenschap in quarantaine”, oftewel online met FIFA 20.

De lijst deelnemers aan het toernooi is intussen indrukwekkend. Actieve spelers Mario Balotelli (Brescia), Ciro Immobile (Lazio), Javier Pastore (AS Roma), Andrea Petagna (SPAL), Sandro Tonali (Brescia) en Sebastiano Esposito (Inter Milaan) nemen het op tegen enkele wereldkampioenen van 2006, Marco Materazzi, Andrea Pirlo en Fabio Cannavaro. Die laatste speelt mee vanuit China, waar hij coach is van Guangzhou Evergrande.

De wedstrijden op FIFA 20 zullen becommentarieerd worden door Pierluigi Pardo, één van de bekendste commentators van Italië.

De loting voor het toernooi vindt woensdag plaats. De matchen beginnen op donderdag. Volgende week maandag staat de grote finale op het programma.