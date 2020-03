UEFA wil Champions League-finale naar 27 juni verplaatsen

De kogel is door de kerk: het EK voetbal vindt plaats tussen 11 juni en 11 juli 2020. Het uitstellen van het EK heeft ook gevolgen voor de Champions League en de Europa League. De UEFA zou de finale van de Champions League van 30 mei naar 27 juni willen verplaatsen.

Tijdens de videoconferentie tussen de UEFA, de 55 Europese landen, de spelersvakbond FIFPRO en de clubs gaat het niet alleen over het EK, maar ook over de competities die op dit moment stil liggen. Een reden om het EK uit te stellen is onder meer om de nationale en Europese competities op een fatsoenlijke manier af te werken.

Volgens de Spaanse mediakanalen Marca en AS zou de Champions League-finale van dit seizoen naar 27 juni verhuizen. De UEFA zou wel Istanbul als speelstad behouden. Drie dagen daarvoor wordt er in de finale van de Europa League gebikkeld. Dit alles onder voorbehoud van het definitief onder controle hebben van het coronavirus.