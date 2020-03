Na lid van medische staf kent Cercle Brugge (voorlopig) geen nieuwe besmettingen: “We blijven waakzaam”

Cercle Brugge maakte vorige week bekend dat een lid van de medische staf positief had getest op het coronavirus. Het blijft (voorlopig) bij die ene besmetting, zo bevestigt de Vereniging dinsdag.

“Cercle Brugge blijft te allen tijde waakzaam: nadat een lid van de medische staf vorige week nog positief testte op het virus, zijn er op vandaag nog geen bijkomende gevallen te melden. Handen ontsmetten en contact zoveel mogelijk mijden is en blijft de kernboodschap”, luidt het.

Vorige week al besliste Groen-Zwart de groepstrainingen op Jan Breydel tot nader order te staken. De spelers kregen van de technische staf een individueel trainingsprogramma en hun gezondheidstoestand wordt door de medische staf dagelijks opgevolgd.

Ook op administratief vlak geldt er een minimumbezetting: thuiswerken wordt zoveel mogelijk aanbevolen en alle meetings worden indien mogelijk digitaal georganiseerd. De fysieke Ticketingdienst en Fanshop blijven tot minstens 3 april gesloten. Online merchandising bestellen kan wel, via www.cerclebruggeshop.be.

Ook enkele businessevents worden uitgesteld: zo zal de tweede editie van de Cercle Soirée, gepland op zaterdag 28 maart, niet doorgaan.

Cercle Brugge vraagt tot slot zijn supporters alle overheidsmaatregelen op te volgen en strikt na te volgen. “Samen is wat ons bindt en samen gaan we de strijd aan. WE BEAT AS ONE!”