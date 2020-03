Automobilist voor vijfde keer in 18 maanden tijd gepakt met drugs achter stuur

Riemst - De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft maandagavond rond 22 uur een 51-jarige automobilist uit Bilzen betrapt, die al voor de vijfde keer in achttien maanden tijd tegen de lamp liep wegens rijden onder invloed van drugs. Nadat de politie hem in het centrum van Vlijtingen (Riemst) had tegengehouden, gaf de man toe recent heroïne te hebben gebruikt. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

De geldigheidsdatum van het keuringsattest van het voertuig was sinds medio september 2019 verlopen. Een afgenomen speekseltest bij de man was positief voor amfetamines en heroïne. De politie trok onmiddellijk het rijbewijs voor vijftien dagen in. De bestuurder weigerde nadien een opgelegde speekselanalyse en een opgelegde bloedproef. De man was niet alleen met het rijden onder invloed aan zijn proefstuk toe.

Voor zijn versleten rijbewijs kreeg hij een vierde proces-verbaal van waarschuwing mee. Hij had het nog altijd niet in orde gemaakt. Ook voor de verlopen keuring van zijn voertuig werden al drie pv’s van waarschuwing opgesteld. Voor het rijden in een niet-gekeurde wagen met een verouderd rijbewijs kreeg de vijftiger een bijkomend pv mee naar huis. De hardleerse overtreder zal zich later voor een politierechtbank moeten verantwoorden.