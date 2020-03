Roberto Martinez over het uitstellen van het EK voetbal: “Op naar een historisch EK in 2021”

In het Belgische kamp zijn de reacties op het uitstellen van het EK unaniem. Volgens bondscoach Roberto Martinez en CEO Peter Bossaert is de beslissing van de UEFA de enige logische oplossing.

Roberto Martinez reageerde op het uitstel van het EK voetbal in een persbericht: “Sinds het WK 2018 hebben we hard gewerkt om dit EK 2020 zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar dit is een geval van overmacht. We moeten dus allemaal solidair zijn om dit virus te overwinnen. De Rode Duivels hebben altijd een inspirerende en verenigende kracht gehad, en ze willen dan ook duidelijk maken dat we allemaal samen deze situatie zullen overwinnen door ons bewust te zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt de bondscoach van de Rode Duivels.

“Wij steunen en begrijpen de beslissing om in deze moeilijke tijden prioriteit te geven aan de volksgezondheid. Zodra onze gezondheid niet meer bedreigd wordt, kunnen we in juni 2021 samen met heel België genieten van een historisch Europees Kampioenschap.”

Foto: BELGA

CEO Peter Bossaert: “Enige logische en juiste beslissing”

Ook Peter Bossaert, de CEO van de KBVB, heeft begrip voor de beslissing van de UEFA: “Het is goed dat deze beslissing er zo snel is. Het is de enige logische en juiste beslissing. Het EK in juni laten doorgaan zou niet verantwoord zijn, het kan simpelweg niet. Het is goed dat UEFA prioriteit schenkt aan het afwerken van de nationale competities”, aldus Bossaert.

“We kunnen nu aan de slag om alles opnieuw in te plannen: de nationale competities waar het meeste spanning op zit, maar natuurlijk ook de wedstrijden van de Rode Duivels, de Red Flames en deze van onze nationale jeugdploegen. Maar bovenal gaat onze aandacht naar de gezondheid van onze medewerkers, sporters en supporters. We zullen enkel opnieuw beginnen als alle gezondheidsrisico’s van de baan zijn.”